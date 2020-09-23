Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
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Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
23.09.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:50

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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