Mardin'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
23.09.2020 08:47 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:50
Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü iş birlikçileri ile propagandasını yapanlara yönelik Midyat ve Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, Midyat'ta A.A. ve Artuklu ilçesinde C.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar