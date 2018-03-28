Mardin'de Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Mardin'in Nusaybin, Savur ve Dargeçit ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 24-26 Mart'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin, Savur ve Dargeçit ilçeleri kırsal alanlarında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları bularak imha etmek amacıyla operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, Nusaybin'de gerçekleştirilen operasyonda, 120 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet patlamamış havan aydınlatma mühimmatı ve çok sayıda yaşamsal malzemenin ele geçirildiği kaydedildi. Savur'da ise el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile örgütsel doküman ve yaşamsal malzemenin ele geçirildiğinin bildirildiği açıklamada, "Dargeçit ilçesinde 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 7 adet Kaleşnikof şarjörü, 7 adet el bombası, 210 adet fişek, 1 adet el telsizi, 1 adet ses kayıt cihazı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Dargeçit'te icra edilen operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - MARDİN