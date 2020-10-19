Mardin'de Muhtarlar Günü kutlandı
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Mardin'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:36
Mardin'de Muhtarlar Günü kutlandı

Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı'ndaki Atatürk anıtı önüne muhtarlar dernek başkanları tarafından çelenk bırakılarak kutlandı.

Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı'ndaki Atatürk anıtı önüne muhtarlar dernek başkanları tarafından çelenk bırakılarak kutlandı.

Mardin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. Muhtarlar dernek başkanları tarafından Hükümet Konağındaki Atatürk anıtı önüne bırakılan çelenkin ardından Vali Yardımcısı Recep Aydın, Mardin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abduselam Er, Mardin muhtarlar dernek başkanları ve beraberindeki muhtarlar valilik makamında Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Muhtarların günlerini kutlayan Vali Demirtaş, sorun ve taleplerini dinledi. Vali Demirtaş, muhtarlarla birlikte en ücra köşedeki vatandaşlara kadar ulaşıp, o vatandaşların da hizmetlerden yararlanması için bütün enerjilerini sarf edeceğini kaydetti. Vali Demirtaş, "Muhtarların iki görevi vardır. Birincisi devleti, ikincisi milleti temsil ederler. Hizmetler muhtarlardan başlar biz yöneticiler vatandaşa hizmet yolunda muhtarlarımız ile beraber çalışıyoruz. Çünkü muhtarlarımız bu alanda daha aktif ve vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabiliyor. Bizler de kaynaklarımızı hiç israf etmeden vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz. Hizmetlerimizi muhtarlarımız üzerinden daha fazla ve daha hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu sene yol çalışmalarımıza başladık. Özellikle kırsal bölgelerimizde en az 10 koldan yama çalışması yapıyoruz. Kış gelmeden bütün köy yollarımızın yamalarını bitirmeye çalışıyoruz. Önemli bağlantı yollarımızda da çok güzel asfalt yapıyoruz. En az 30-40 santimetre zemini yükseltiyoruz. Yağmur yağdığında gölet olmasın diye. Bizler devletin kaynaklarını hiç israf etmeden en güzel şekilde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Şu anda bütün araçlar gereçlerimiz ve personelimiz sahada çalışıyor. Bir taraftan asfalt bir taraftan başka hizmetler yapıyoruz. Muhtarlarımız ile birlikte en ücra köşedeki vatandaşımıza kadar ulaşıp, o vatandaşlarımızın da hizmetlerimizden yararlanması için bütün enerjimizi sarf edeceğiz" dedi. - MARDİN

Mardin'de Muhtarlar Günü kutlandı
Mardin'de Muhtarlar Günü kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Öksüz

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