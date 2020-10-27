Mardin'de hırsızlar JASAT'tan kaçamadı
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Mardin'de hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

27.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:34
Mardin'de hırsızlar JASAT'tan kaçamadı

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde meydana gelen iki hırsızlık olayının şüphelileri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Mardin'in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde meydana gelen iki hırsızlık olayının şüphelileri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Artuklu ilçesi Ortaköy Mahallesi mevkiinde bulunan özel bir şirkete ait baz istasyonunun jeneratörü kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Olay yerine gelen JASAT ekiplerinin çevrede bulunan kameralarda yapmış olduğu incelemeler ve istihbarat çalışmaları sonucu eşkal ve kimlik tespiti yapılan şüpheliler, çaldıkları jeneratör ile Yeşilli ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bir diğer hırsızlık olayının şüphelisi de Kızıltepe ilçesinde jandarmanın çalışmaları sonucu yakalandı. Büyükboğazı İlkokulunun bakır paratoner kablosunu keserek çalan hırsız, jandarmanın takibi ile yakalanarak gözaltına alındı.

Jeneratör hırsızlığı şüphelileri C.S ve C.İ. ile bakır paratoner kablo hırsızlığı şüphelisi L.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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