İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı yapının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğer işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kotek Mahallesinde inşaat halindeki tek katlı yapı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çöken yapının altında kalan 2 işçiden 1'i vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enkaz altındaki işçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.