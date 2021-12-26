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İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı yapının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğer işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

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ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı yapının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğer işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kotek Mahallesinde inşaat halindeki tek katlı yapı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Çöken yapının altında kalan 2 işçiden 1'i vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Enkaz altındaki işçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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