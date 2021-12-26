İnşaat halindeki tek katlı yapı çöktü
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı yapının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğer işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çöken inşaat halindeki tek katlı yapının altında kalan 2 işçiden 1'i kurtarıldı, diğer işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kotek Mahallesinde inşaat halindeki tek katlı yapı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çöken yapının altında kalan 2 işçiden 1'i vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Enkaz altındaki işçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.