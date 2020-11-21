Mardin'de 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı