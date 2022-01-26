İki tırda 61 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tırda 61 bin 589 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durdurulan 2 tırda arama yapıldı.

Aramada, 61 bin 580 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.