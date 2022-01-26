İki tırda 61 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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İki tırda 61 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

İki tırda 61 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tırda 61 bin 589 paket kaçak sigara ele geçirildi.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 tırda 61 bin 589 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde durdurulan 2 tırda arama yapıldı.

Aramada, 61 bin 580 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İki tırda 61 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

İki tırda 61 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

İki tırda 61 bin 580 paket kaçak sigara ele geçirildi

AA - Son Dakika Haberleri

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Kızıltepe, Mardin, Güncel, Haber

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