Maraton heyecanı zirve yapıyor

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonunda yapılacak uluslararası klasmandaki etkinliğin Bursa'nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Uludağ Ultra Maratonu Koordinatörü Engin Çetinay'ı ağırlayarak, 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıkları hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sporu tabana yaymak, genç ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına birçok etkinliği hayata geçirdiklerini, bu anlamda uluslararası bir organizasyonu daha Bursa'ya kazandırmaya hazırlandıklarını ifade etti. 1000'e yakın sporcunun katılacağı Uludağ Ultra Maraton'un 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Aktaş, "Yarış, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz koordinasyonunda 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde organize edilecek. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Norveç ve İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu da etkinliğimizde yer alacak" dedi. Yarışın en uzun etabının 100 kilometreden oluşacağını vurgulayan Başkan Aktaş, maratoncuların Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa Kaya ve Sarıalan parkurunu takip edeceğini söyledi.

Başkan Aktaş, 100K, 66K, 30K ve 13K etapları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak maratonun Bursa'nın spor turizmine önemli katkılar sağlayacağını anlatan Başkan Aktaş, "International Trail Running Association (ITRA) tarafından onaylanan parkurları tamamlayan maratoncular, her bir parkur için belirlenmiş uluslararası puanların yanı sıra birçok sponsor ödülünün de sahibi olacak. 5 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek yarışlar, halka açık yapılacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler