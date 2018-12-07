Manyas'ta Araç Yangını

Manyas ilçesinde, park halindeki yanan kamyonet, kullanılamaz hale geldi.

İlçe meydanındaki otoparkta bulunan İlhami Acar'a ait 10 K 0061 plakalı araç, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangına Belediye Zabıtası ile Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının, soğutma çalışmaları olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapıldı.

Yanan araç kullanılamaz hale geldi.