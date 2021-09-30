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Manisa TDP gazetecilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Manisa TDP gazetecilerle buluştu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Manisa İl Başkanı Hüseyin Sürel ve yönetimi, kurultay sonrası Manisa'daki gazetecilerle bir araya geldi.

MANİSA (İHA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Manisa İl Başkanı Hüseyin Sürel ve yönetimi, kurultay sonrası Manisa'daki gazetecilerle bir araya geldi. Programa TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de telefonla bağlanarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TDP Manisa İl Başkanı Hüseyin Sürel, Manisalı basın mensuplarını düzenlediği kahvaltı programında ağırladı. Gündemdeki konuların görüşüldüğü kahvaltı programında açıklamalarda bulunan Başkan Sürel, ilk olarak geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen kurultayı değerlendirdi. Kurultayın büyük bir heyecan ve coşkuyla tamamladıklarını söyleyen Sürel, Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün de selamlarını iletti.

TDP olarak vaatlerini de açıklayan Sürel, "Türkiye Değişim Partisi iktidarın da hiçbir dava 1 yıldan uzun sürmeyecek. Devletimizin kurumları milletimizin başvurularına 24 saat içinde cevap verecektir. Öte yandan yeni iş yeri açan esnaf, kar edene kadar vergi almayacağız. Bankacılık sistemini yeniden gözden geçirerek özellikle devlet bankalarını işini yapmaya davet edeceğiz. Türkiye Değişim Partisi iktidarın da çiftçimize alım garantisi vereceğiz. Üzümün yere dökülmesi bağların sökülmesini engelleyeceğiz. Kredi Yurtlar Kurumu artık öğrenci ağırlama merkezleri olacaktır. Engelli Bakanlığı kurulacak 15 milyon engelli için daha iyi bir yaşam, en önemlisi Engelli Olunmaması İçin erken keşif projelerini üreteceğiz. Her yıl yaşanan afetler depremler konusunda deprem ve doğal afetler bakanlığı kurarak yeni yerleşim ve imar planlamaları yapacağız" dedi.

Genel Başkan Sarıgül programa telefonla bağlandı

Öte yandan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de toplantıya telefonla katılarak soruları yanıtladı. Başkan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi dipten gelen bir dalgadır. Geçtiğimiz hafta enerji dolu en heyecanlı kurultayını yaparak seçime girme yetkisini kazandık. Bundan sonra oy pusulalarında biz olacağız. 15 parti seçime girecek. Onların da çoğu aday gösteremez. Dolayısıyla 8-9 parti girecek. Onlar içerisinde de inşallah biz de dipten gelen bir dalgayız. Ayrıca belirtmek isterim ki '5T Formülü' Türkiye'nin önünü açacak bir formüldür. Bunlar turizm, tarım, tekstil, teknoloji ve tasarruf. Bunları ileride hep beraber konuşacağız. Türkiye'nin petrolü yok diyorlar; Türkiye'nin petrolü tarımdır, turizmdir, tekstildir, teknolojidir. Bunların hepsinin de altını açacağım" dedi. - MANİSA

Manisa TDP gazetecilerle buluştu

Manisa TDP gazetecilerle buluştu

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