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Manisa FK patladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliği Yılport Samsunspor'a kaptırıp teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı.

03.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:01
Manisa FK patladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yaşadığı puan kayıplarının ardından liderliği Yılport Samsunspor'a kaptırıp teknik direktör İsmail Ertekin ile yollarını ayıran Kulübü, Şanlıurfaspor maçında gol olup yağdı.

Düşme hattında eksi 14 puanla yer alan rakibini 7-0 yenen siyah-beyazlılar moral buldu. Antrenör Ömer Kalebayır yönetiminde sahaya çıkan Manisa FK bu hafta içinde yeni direktörünü belirleyecek. Ege ekibinin ilk etapta Reha Erginer ve Metin Diyadin'le temas halinde olduğu öğrenilirken, yönetimin diğer alternatifleri de değerlendirdiği ve en kısa sürede resmi imzaların atılacağı kaydedildi. Manisa Futbol Kulübü bu hafta Sarıyer deplasmanına çıkacak. 


- Manisa
Kaynak: DHA
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