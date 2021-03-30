Manisa'da yol kenarında bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı
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Manisa'da yol kenarında bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı

Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da yol kenarında bulunan yaralı baykuş koruma altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaralı bulunan alaca baykuş, tedavi altına alındı.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaralı bulunan alaca baykuş, tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, devriye görevi sırasında Irlamaz Mahallesinde yol kenarında bitkin halde bir kuş gördü.

Sol gözünden yaralı olan ve alaca baykuş olduğu tespit edilen kuş, İl Jandarma Komutanlığı Manisa Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Timine teslim edildi.

Bölgede nadir görülen yaralı baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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