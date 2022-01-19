Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğümü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Şehzadeler ilçesinde operasyon düzenlendi. İlçede Afgan uyruklu bir şahsın üzerinde yapılan aramalarda 64,52 gram metamfetamin maddesi, 67,33 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Afgan uyruklu şüpheli "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınırken, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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