Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 çocuk yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 3 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.S'nin (57) kullandığı 43 EU 055 plakalı otomobil, Manisa-Uşak kara yolundaki Yurtbaşı Mahallesi Kavşağı yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde bulunan S.S. (16), B.S. (16) ve Z.S. (10) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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