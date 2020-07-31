Manisa'da ormanlar "duman takipçisi" aileye emanet
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Manisa'da ormanlar "duman takipçisi" aileye emanet

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görevli orman işçisi Muhsin Kaygısız, eşi ve iki çocuğuyla kaldığı gözetleme kulesinde ormanları koruyor.

31.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:52

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görevli orman işçisi Muhsin Kaygısız, eşi ve iki çocuğuyla kaldığı gözetleme kulesinde ormanları koruyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz seviyesinden 850 metre yükseklikte bulunan ve binlerce hektarlık Turgutlu ormanlarını görecek şekilde kurulan Midilli Orman Yangını Gözetleme Kulesi, yaz aylarında Kaygısız ailesine ev sahipliği yapıyor.

28 yıllık orman işçisi Muhsin Kaygısız, olası yangında erken uyarı ve erken müdahale açısından önem taşıyan kule görevini 24 saat esasına göre sürdürüyor.

Sorumluluk alanındaki ormanlardan gözlerini ayırmayan Kaygısız, en ufak dumanı anında orman yangınlarıyla mücadele ekiplerine bildiriyor.

Kaygısız'ın eşi Hacer Kaygısız da eşinin zor görevinde ona yardım ediyor. Dönüşümlü olarak hem gözetleme hem de telsiz muhaberesini yapan Kaygısız çifti, 6 ve 7 yaşlarındaki çocukları Mert ile Sıla'yı da yanlarından ayırmıyor.

Çocuklarına orman sevgisi aşılıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhsin Kaygısız, gözünü ormanlardan bir an olsun ayırmadığını kaydetti.

Eşi ve çocuklarının yanında olmasının kendisini daha rahat hissettirdiğini, iş motivasyonunu artırdığını vurgulayan Kaygısız, çocuklarına orman sevgisi ve bilincini, küçük yaşlarda doğanın içinde aşıladığını belirtti.

Hacer Kaygısız ise kuleyi kendi evleri gibi gördüklerini aktararak, "Bir evde hayat nasıl devam ediyorsa yangın gözetleme kulesinde de aynı şekilde devam ediyor. Zaman zaman eşimi dinlendiriyorum, gözetleme ve haberleşme işlerine bakıyorum. Bunun dışında da yemek, çamaşır işleri yapıyorum, çocuklarla ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

Manisa'da ormanlar 'duman takipçisi' aileye emanet

Kaynak: AA

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