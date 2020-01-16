Manisa'da iki yıldır aranan zanlı yakalandı

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:14

Manisa'da hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 2 yıldır aranan kişi, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

"Cebir ve şiddet kullanarak kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T.'nin (37) ilçeye bağlı Çimentepe Mahallesi'nde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, adrese operasyon yaptı.

Operasyonla yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA