Manisa'da iki yıldır aranan zanlı yakalandı
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Manisa'da iki yıldır aranan zanlı yakalandı

Manisa'da hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 2 yıldır aranan kişi, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

16.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:14
Manisa'da iki yıldır aranan zanlı yakalandı

'da hakkında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve 2 yıldır aranan kişi, İlçe Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

"Cebir ve şiddet kullanarak kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T.'nin (37) ilçeye bağlı Çimentepe Mahallesi'nde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, adrese operasyon yaptı.

Operasyonla yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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