Manisa'da Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, budadığı kavak ağacından düşen kişi öldü.

Manisa'da Ağaçtan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, budadığı kavak ağacından düşen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, A.A. (51), Kavaklıdere Mahallesi'nde, kardeşinin evinin önündeki kavak ağacını budamak için ağaca çıktı.

Budama yaptığı sırada dengesini kaybeden A.A, düşerek yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan A.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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