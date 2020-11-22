Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım

22.11.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:22

Son dakika haberler... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım Manisa'da 200 mahallede alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, 265 milyon lira yatırımla 30 bin nüfusa hitap edecek yeni projelerini hayata geçirmeye başladı.

Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım

MANİSA - Manisa'da 200 mahallede alt ve üstyapı çalışmalarını tamamlayan MASKİ Genel Müdürlüğü, 265 milyon lira yatırımla 30 bin nüfusa hitap edecek yeni projelerini hayata geçirmeye başladı. Projeler kapsamında kırsal mahallelerde 269 kilometre kanalizasyon, 256 kilometre içme suyu ve 2 milyon metrekare kilit parke taş döşenecek.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde 200 mahallenin alt ve üstyapısının yeniledi. 4 bin kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı yapan MASKİ, yeni projeler ile daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yüklenici firmaya yer teslimi yapılan Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde içme suyu hattı ve deposunun imalatına, Saruhanlı'ya bağlı Mütevelli Mahallesi'nde ise kanalizasyon hattı yenileme işlemlerine başlandı. Azimli ve İshakçelebi mahallelerinde ise çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacak. 16 Ekim'de Gördes ilçesine bağlı Güneşli, Evciler ve Ulgar mahalleleri, Gölmarmara ilçesinin Ozanca Mahallesi ve Salihli'nin Karayahşi Mahallesi'nin alt ve üstyapı ihaleleri gerçekleştirilirken, Güneşli Mahallesi'ne 100 ve 400 tonluk iki içme suyu deposu inşa edilecek. 30 Kasım'da da Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar 2'nci etap, Urganlı ve Yeniköy mahallelerinin alt ve üstyapı ihalelerine çıkılacak.

Sırasıyla ihale tarihleri alınacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, projelerini hazırlayarak ihale aşamasına getirdiği Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıçeşmebaşı, Sancaklıkayadibi, Sancaklıiğdecik ve Yeniköy, Yunusemre'nin Karakoca, Saruhanlı'ya bağlı Kemiklidere, Çullugörece, Kayışlar, İshakçelebi 2. etap ve Sarıçam, Soma'nın Cenkyeri, Salihli'nin Köseali, Alaşehir'in Kemaliye, Turgutlu'nun Avşar ve Çepnidere mahallelerinin alt ve üstyapısını da sırasıyla yapılacak.

Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım
Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım
Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım
Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım
Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım
Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım
Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı
100 milyonluk yatırımın ÇED raporu onaylandı
Giresun Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 265 milyon TL olarak kabul edildi
Giresun Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 265 milyon TL olarak kabul edildi
Son dakika haber | TÜSİKON'dan Güneydoğu Anadolu bölgesine yatırım kararı
Son dakika haber | TÜSİKON'dan Güneydoğu Anadolu bölgesine yatırım kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Deniz Seki Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Samet Aybaba Malcolm Thomas Lewis Hamilton
Tüm Haberler Kamu Bursa Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Manisa'da 30 bin nüfusa 265 milyonluk yatırım - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 15:22:36. #1.14#
title