Manisa'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.

Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, şüphe üzerine 14 Afganistan uyruklunun kimlik bilgilerini kontrol etti.

Kimlik ve izin belgeleri bulunmayan yabancı uyrukluların İzmir'den Manisa'ya yaya olarak geldiklerini ve yollarını kaybettiklerini söyledikleri öğrenildi.

Düzensiz göçmenler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.