Manavgat İşitme Engelliler Oryantiringde şampiyon çıkardı
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Manavgat İşitme Engelliler Oryantiringde şampiyon çıkardı

Manavgat İşitme Engelliler Oryantiringde şampiyon çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manavgat İşitme Engelliler kulübü sporcusu Yusuf Avşar Türkiye Oryantiring şampiyonasında orta mesafede Türkiye 1'incisi oldu.

Manavgat İşitme Engelliler kulübü sporcusu Yusuf Avşar Türkiye Oryantiring şampiyonasında orta mesafede Türkiye 1'incisi oldu. Kısa mesafe yarışında ise Manavgat İşitme Engelliler kulübü sporcusu Hakan Kayan 2'inci Yusuf Avşar Türkiye ise 3'üncü oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu tarafından 10-11 Haziran 2021 tarihlerinde Balıkesir'de gerçekleştirilen İşitme Engelliler Oryantiring Türkiye Şampiyonasında 3 sporcu ile mücadele eden mücadele eden Manavgat İşitme Engelliler spor kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Turnuvanın birinci gününde orta mesafe orman yarışında Yusuf Avşar Türkiye şampiyonu olurken, ikinci gün yarışlarında kısa mesafede mücadele eden Hakan Kayan 2'inci, Yusuf Avşar ise 3'üncü oldu. - ANTALYA

Manavgat İşitme Engelliler Oryantiringde şampiyon çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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