Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler Konyaaltı'nda
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Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler Konyaaltı'nda

Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler Konyaaltı'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat'ta çıkan yangının hemen ardından 'Gün Dayanışma Günü' kampanyası başlatan ve bölge halkına yardım eli uzatan Konyaaltı Belediyesi, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki kedi ve köpekleri Konyaaltı'na taşıdı.

Manavgat'ta çıkan yangının hemen ardından 'Gün Dayanışma Günü' kampanyası başlatan ve bölge halkına yardım eli uzatan Konyaaltı Belediyesi, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki kedi ve köpekleri Konyaaltı'na taşıdı.

Manavgat'ta çıkan yangın sonrası 'Gün Dayanışma Günü' kampanyası ile bölgedeki yaraları sarmaya çalışan Konyaaltı Belediyesi, gece boyunca ilçe halkından gelen yardım kolilerini yangın bölgesine ulaştırdı. Konyaaltı Belediyesi, yangınla birlikte ölüm kalım savaşı veren Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki hayvanların da tahliyesini gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki 64 kedi ve 22 köpeği, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Kedi ve köpeklerin bir kısmını çevre veteriner kliniklere gönderen Veteriner İşleri Müdürlüğü, yangın bölgesinden getirilen tüm kedi ve köpeklerin bakım ve tedavilerini iş bölümü ile gerçekleştirmiş oldu.

"Sağlık durumları iyi"

Manavgat yangınının hemen ardından başlattıkları yardım kampanyası ile ilçe halkının yanında olduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde vatandaşlardan gelen yardım kolilerini yangın bölgesine hızlı bir şekilde ulaştırdıklarını söyledi. Manavgat'ta aynı zamanda hayvanların da ölüm kalım mücadelesi verdiğini ifade eden Başkan Esen, Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki kedi ve köpeklere yardım eli uzattıklarını bildirdi. Barınaktaki 64 kedi ve 22 Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer ettiklerini belirten Semih Esen, bakım ve tedavi işlemlerinin hızlı olabilmesi için bu hayvanların bir kısmını veteriner kliniklerine gönderdiklerini söyledi. Esen, yangın bölgesinden getirilen kedi ve köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getirdi. - ANTALYA

Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler Konyaaltı'nda
Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler Konyaaltı'nda
Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler Konyaaltı'nda
Manavgat Hayvan Barınağındaki kedi ve köpekler Konyaaltı'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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