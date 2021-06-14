Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü Türkiye Şampiyonasına damga vurdu

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen Rafting Şampiyonasında mücadele eden Antalya Manavgat temsilcisi Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü 1 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti.

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından düzenlenen Rafting Şampiyonasında mücadele eden Antalya Manavgat temsilcisi Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü 1 şampiyonluk, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük elde etti. Açık yaş erkek takımı Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında, U 19 erkek ve U19 kız takımları da Rusya düzenlenecek U 19 Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından 9 – 13 Haziran 2021 tarihleri arasında Rize İli Ardeşen İlçesinde düzenlenen R4 Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışlarına mücadele eden Antalya Manavgat temsilcisi Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü damga vurdu. Rize Ardeşen fırtına vadisinde düzenlenen yarışlarda Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü 4 kupa 20 madalya kazanarak genel klasmanda Türkiye şampiyonu oldu. A milli takım seçme yarışı özelliği de taşıyan yarışmalarda açık yaş erkek takımı gelecek ay Fransa'da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında Türkiye yi temsil etme hakkı kazanırken, U 19 erkek ve U19 kız takımları da Rusya'da düzenlenecek U 19 Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü Raftingden sorumlu yönetim kurulu üyesi Bekir Ünal, Manavgat'ın adını Türkiye'ye duyuran sporculara belediye ve diğer kurumlardan hiçbir destek olmadığını, İlçe Spor Müdürlüğünün tek destekçileri olduğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı