Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, 'Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Maltepe'de Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı.

Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan suç makinesi kadın gözlem altına alındı
Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan suç makinesi kadın gözlem altına alındı
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Maltepe'de Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı. Başlayan uygulama ile yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla yaya geçitlerine kırmızı şerit çizildi.

Bağlarbaşı Mahalesi'nde yaya geçişiyle ilgili tüm Türkiye'de başlatılan proje katılan Maltepe Kaymakam Metfun Dallı ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ile birlikte Bağlarbaşı İlkokulanun önündeki yaya geçişi kontrol ederek yetkilerden bilgi aldı. Dallı, Okuldaki öğrencilerle birlikte sürücülerin yayalara öncelik verip vermediği kontrol ederken yayalara öncelik vermeyen sürücülere ise uyarıda bulundu.

Başlatılan proje ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Maltepe Kaymakam Metfun Dallı, "2018 yılında karayolları trafik kanunun 74 maddesinde düzenleme yapıldı. Yaya ve okul geçişlerine ışık olmayan yaya ve okul geçişlerine yaklaşırken sürücülerin yavaşlamasını ve geçmek üzerinde olan yayalar varsa geçiş önceliği verilmesi gerektiren bir düzenleme getirildi. 2019 yılında öncelikle yayanın projesinde yayaya öncelik verildi. Bu sene de daha geniş kitlere anlatmak amacıyla bugün bu proje gerçekleştirmek için buradayız. Bu proje yolun ortasındaki yaya geçişlerindeki çizgileri kırmızı renge boyarak yaya önceliği kırmızı çizgimiz sloganıyla kampanya başlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, 'Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz'
Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, 'Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz'
Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, 'Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Merve Boluğur Birkan Sokullu
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Yaya önceliği artık kırmızı çizgimiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:33:18. #1.16#
title