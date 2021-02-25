Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin başlattığı grev, üçüncü gününde devam ediyor.

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, Maltepe Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, 6 aydır belediye yönetimiyle görüşme yapıldığını ancak belediyeden "komik" denilecek teklifler sunulduğu için grev kararı alındığını savundu.

Belediye yönetiminin grevlerini sabote etmeye çalıştığını savunan Dolgun, "Belediye yönetiminin duyurduğu yüzde 47 gibi bir zam, biz işçilere teklif edilmemiştir. Belediyenin bize yaptığı son teklif ücretlere yüzde 8 zam ve yemek ile yol ücretlerine birer liralık artıştır. Ayrıca Maltepe Belediyesi, işçilerinin çoğunun asgari ücret düzeyinde çalıştığı bir yerde, bu komik teklifini 18 aylık önererek, 18 ay boyunca bizleri bu sefalete mahkum etmek istemiştir." dedi.

Dolgun, bütün işçilerin katıldığı grevin belediye yönetimince kırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Belediye yönetiminin grev başlamadan önce 60 işçiyi işe alarak "işçiyi işçiye kırdırma politikası"yla grevi etkisiz hale getirmek istediğini belirten Dolgun, şunları söyledi:

"Greve çıkan işçiler tehditlerle işbaşı yaptırılmak istenmiştir. Bu oyun tutmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçları ve personeli ile zabıta eşliğinde grevimiz yasa dışı bir şekilde kırılmak istenmektedir. Yasalara aykırı hareket eden, uzlaşmaz bir tutum içine giren Maltepe Belediyesi yönetimidir. Maltepe Belediyesi ve İBB yönetimi grevimize yönelik yasa dışı girişimlerine derhal son vermelidir. Belediye yönetiminin tüm yasa dışı girişimleri tutanak altına alınıp gerekli hukuki süreç işletilmektedir."

Dolgun, grevlerine destek olup, kendilerini ziyaret eden kurumlara, siyasi parti yetkililerine ve milletvekillerine teşekkür ederken, "Halkımız kimin haklı olduğunu çok iyi bilmektedir. Maltepe halkını ve emekten yana tüm dostlarımızı, biz Maltepe işçileri ile dayanışmasını daha da büyütmeye, Maltepe Belediyesi yönetimini de uzlaşmaz tavrını terk ederek, biz işçilerle anlaşmaya çağırıyoruz." dedi.

Bir işçinin darbedildiği iddiası

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Mali Sekreteri Umut Karslı da grevin anayasal hakları olduğunu ve üç gündür grev yaptıklarını anlatarak, "Belediye yönetimi grev kırıcılığı yapmaya çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hakkımızı istiyoruz ve yaptığımız işe saygı duyulmasını istiyoruz."

Bir arkadaşlarının belediyeden bir yetkili tarafından dün darbedildiğini iddia eden Karslı, bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İlçede toplanamayan çöpler birikti

Bu arada greve çıkan işçiler arasında temizlik görevlilerinin de bulunması nedeniyle ilçedeki çöpler 3 gündür toplanmıyor.

Bu nedenle Maltepe Belediyesinin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöp konteynerlarının taştığı ve vatandaşların çöplerini dolu olan konteynerların yanına bıraktığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz