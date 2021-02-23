Maltepe Belediyesi'nde grev yapan işçilerden açıklama

MALTEPE Belediyesi'nde greve başlayan işçiler belediye başkanlık binası önünde basın açıklaması yaptı. İstanbul Maltepe Belediyesi'nde çalışan 1500 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı. Maltepe Belediye Başkanlığı'na ve çeşitli yerlere işçiler "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankartlar astı. Maltepe Belediye Başkanlığı önünde toplanan işçiler basın açıklaması yaptı. Açıklamayı DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özden Dolgun okudu.Öte yandan grevden dolayı Maltepe sokaklarında çöplerin toplanmadığı, bazı sokaklarda çöplerin konteynerlerinin dolduğu ve çöplerin yola saçıldığı görüldü.

"BELEDİYE YÖNETİMİ ALGI OPERASYONU YAPMAK AMACIYLA AÇIKLAMA YAPMIŞTIR"

Yenigül Özden Dolgun "Belediye yönetimi dün gece grevimiz başladıktan sonra kamuoyunda bir algı operasyonu yapmak amacıyla bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada belediyede çalışan toplam 1588 üyemize sanki yüzde 47 zam teklif etmiş ve sendika olarak bu teklifi kabul etmediğimiz iddia edilmiştir. Maltepe Belediyesi'nde toplam 1588 işçi çalışmaktadır. Bugün itibari ile Maltepe Belediyesi'nde çalışan bu üyelerimizden toplam 93 kişi yasal asgari ücret olan brüt 119 lira günlük ücretle çalışmakta, yaklaşık 450 üyemiz ise buna çok yakın bir ücret olan günlük brüt 123 lira ile çalışmaktadır. Bu üyelerimizin 35'inin günlük ücretleri Temmuz 2020 itibari ile 105 lira seviyesindedir. Belediye yönetimi taban ücret olarak bize brüt 130 lira önermiştir. Taban ücrete yüzde 40'ın üzerinde zam yaptığını belirten belediye yönetiminin bu teklifinden etkilenen yalnızca 35 kişidir" dedi.

"YÜZDE 8'LİK TEKLİFİ KABUL ETMİYORUZ"Maltepe Belediyesi ile gerçekleştirilen toplu iş sözleşmelerinde verilen teklifler hakkında da konuşan Dolgun, "Ücret zammı olarak ise herkese günlük 11 lira brüt zam teklif edilmiştir. Bu teklifin oransal karşılığı yüzde 5 ile yüzde 8 arasındadır. Belediye yönetimi üstelik bu zam teklifini 18 ay için geçerli olacak şekilde önermiştir. Toplu sözleşmelerde yıllık ya da altışar aylık zam düzenlemeleri yapılırken belediye yönetimi aklımızla alay edercesine bize 18 ay boyunca geçerli olacak bir teklifle gelmiştir. Sosyal haklarımıza ise yemek parasına günlük brüt 2 lira, yol parasına günlük brüt 1,5 lira, aylık yakacak yardımına ise brüt 20 lira önermiştir. Belediye yönetiminin önerdiği ve bizlerin kabul etmesini beklediği teklifin tamamı budur. Tüm her şeyi dahil ettiğimizde en düşük net 3 bin 600 lira alan üyelerimize önerdiği en düşük ücret 4 bin 50 liraya gelmekte ve bunu da 18 aylık teklif etmektedir. İkramiyede ise 10 gün olarak var olan ikramiye gün sayımıza yalnızca 10 günlük artış yaparak toplam 20 gün önermiştir" diye konuştu.

"EMEKÇİLER YOK SAYILMASIN İSTİYORUZ"

Dolgun, "Madem ki belediye hizmetlerinin sürekliliğini sağlayan biz emekçileriz, her yıl bütçe planlaması yapılırken artık emekçiler yok sayılmasın istiyoruz. Kısa Çalışma Ödeneği adı altında maaşlarımız üzerinden sağlanan tasarrufun maaşlarımıza zam olarak yansıtılmasını istiyoruz. Ücret adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, düşük ücretlilerin maaşlarının yaşanılabilir bir seviyeye çıkması için taban ücret uygulaması istiyoruz. Yıllardır zam uygulanmayan yemek, yol gibi yaşamsal destek ücretlerinin sembolik değil, ekonomik koşullara uygun oranda artırılmasını istiyoruz. İnsanca bir yaşam için kredi taksitlerimizi ödeyebilecek, evimizi geçindirebilecek, okula giden çocuklarımızın cebine harçlık koyabilecek bir maaş istiyoruz" dedi.

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı