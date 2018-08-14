Malkara'da Genç Çiftçilere Düve Desteği

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 10 çiftçiye beşer büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Projeden faydalanan çiftçi Çisem İşbilen, gazetecilere yaptığı açıklamada, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran İşbilen, "Genç Çiftçi Projesi kapsamında 5 düvemizi teslim aldık. Devletimiz her zaman bizlere sahip çıkmıştır ve çıkmaya da devam ediyor. Bu projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.