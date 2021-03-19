Malezya'dan Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri kesme kararına "kınama"
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Malezya'dan Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri kesme kararına "kınama"

19.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:19
Malezya'dan Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkileri kesme kararına

KUALA Malezya hükümeti, ülkede gözaltında tutulan bir Kuzey Kore vatandaşının ABD'ye iade edilmesi kararının ardından Kuzey Kore'nin Malezya ile diplomatik ilişkilerini kesmesini kınadı.

KUALA Malezya hükümeti, ülkede gözaltında tutulan bir Kuzey Kore vatandaşının ABD'ye iade edilmesi kararının ardından Kuzey Kore'nin Malezya ile diplomatik ilişkilerini kesmesini kınadı.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamalarından ötürü ABD'ye iade edilebileceğine dair Yüksek Mahkemenin aldığı karar değerlendirildi.

Açıklamada, Myong'un ABD'ye iade kararının "hukukun egemenliği" ve "bağımsız yargı" çerçevesinde alındığı belirtilerek, "Gözaltı süresi boyunca Myong'un avukatlarına ulaşımı, aile üyelerinin ziyareti gibi hakları garanti edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hakkındaki suçlamalar karşısında Myong'un avukatlarının yaptığı temyiz başvurusunun makul görülmediği vurgulandı.

Kuzey Kore'nin Malezya ile diplomatik ilişkileri kesme kararına cevap olarak Bakanlığın açıklamasında, "Malezya, dostane ve yapıcı olmayan, ortak saygıya zarar veren bu kararı kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Büyükelçilik çalışanlarına "48 saatte ülkeyi terk etme" emri

Açıklamada, Malezya'nın, egemenlik haklarını korumak üzere Kuzey Kore'nin "diplomatik ilişkileri kesme kararına" her türlü cevap verme hakkı olduğuna işaret edilerek, "Hükümetimiz, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği çalışanları ve ailelerinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi yönünde talimat vermiştir." bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Kore ile Malezya arasındaki sorun

Malezya Yüksek Mahkemesi, 9 Mart'ta Kuzey Kore vatandaşı Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Malezya mahkemesinin kararına tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu.

Açıklamanın ardından Kuzey Kore'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği, Pyongyang'dan gelen talimatın ardından Büyükelçiliği kapatmak için hazırlıklara başladıklarını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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