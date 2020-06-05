Malezya'da iki hafta sonra Kovid-19'dan ilk ölüm KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı düşerken iki hafta sonra ilk kez virüs nedeniyle can kaybı yaşandı.

KUALA Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı düşerken iki hafta sonra ilk kez virüs nedeniyle can kaybı yaşandı. Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son 24 saatte vaka sayısının 19 artarak 8 bin 266'ya yükseldiğini ve virüs kaynaklı ölümlerin 1 artışla 116 olduğunu açıkladı. Toplamda 6 bin 610 kişinin sağlığına kavuştuğunu belirten Nur Hişam, şimdiye kadar ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 80'inin iyileştiğini ifade etti. Malezya'da en son 22 Mayıs'ta bir kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. 18 Mart'ta ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağının 9 Haziran'da son bulması bekleniyor. Kaynak: AA