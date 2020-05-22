Malezya Başbakanı Muhyiddin ev karantinasına girdi KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ofisinde görüştüğü bir kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konması üzerine ev karantinasına girdi.

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ofisinde görüştüğü bir kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konması üzerine ev karantinasına girdi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs Çarşamba günkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Muhyiddin ile baş başa görüşen bir kişinin Kovid-19'a yakalanması üzerine Muhyiddin'e test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada Muhyiddin'in Kovid-19 testinin negatif çıktığı ancak bugünden itibaren 14 günlük ev karantinasına girme kararı aldığı belirtildi.

Başbakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina boyunca sosyal mesafe kurallarına riayet ederek görevini sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA