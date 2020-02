Malcolm X'in kızı Shabazz, İstanbul'da konferansa katıldı

18.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:48

CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Gençlere ilham Veren İsimler projesi kapsamında "Malcolm X ve Onun Dünyası konferansı gerçekleşti. Topkapı'da bulunan bir otelde düzenlenen konferansta, Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz, konuşmacı olarak yer aldı.

21 Şubat 1965'te silahlı bir suikaste uğrayarak öldürülen Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızı yazar, topluluk aktivisti, düşünür, hak savunucusu ve Profesör Ilyasah Shabazz (Şahbaz), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "Gençlere ilham Veren İsimler projesi kapsamında "Malcolm X ve Onun Dünyası konferansına katıldı. Shabazz'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından bir söyleşi gerçekleşti. Ayrıca Shabazz, katılımcıların da sorularını yanıtladı.

ABD'DE İSLAMIN BÜYÜMESİNDEN SORUMLU EN ÖNEMLİ AMERİKA'LI MÜSLÜMANDI Söyleşiden önce bir açılış konuşması yapan Shabazz, şunları söyledi:

"Babamın mirasını ve onun Amerikan İslam'ı üzerindeki etkisini konuşmak benim için büyük bir onur. Annem her zaman babamın değerlerini, sevgisini, insanlığını, ahlakını bizlerle birlikte evin ayrılmaz bir parçası olarak getirmeye çalıştı. Her ne kadar babamız fiziksel olarak gitmiş olsa da annem şunu sağladı Babamız evdeki konuşmaların bir parçası olmaya devam etti. Babam Biliyorum ki müziği, şiiri, tarihi seviyordu. Sevgi doluydu ve hepsinin ötesinde bütün bunları Allah için yapıyordu. Malcolm X olarak bildiğimiz babam Malik El-Shabazz (Şahbaz), sivil haklar hareketinde ortaya çıktı. O zamanda Amerika'daki ortam, Afrikan Amerikalılara yönelik etik dışı bir tutum içindeydi. O zamanlar, Afrikan Amerikalıların hakları bu ayrımcı ortamda kaybolmuştu ve bireyler, organizasyonlar siyahi insanları korkutuyorlardı. Amerika'daki siyahi nüfus koruma altında değildi. Umutları yoktu ve Allah'a son derece bağlı olan Malcolm X öne çıktı. ve halkın burada Amerika'nın ahlaki unsura ihtiyaç duyan vicdanını ortaya çıkarttı. Herkes için eşit hak konusunda insanlara ilham verdi. Amerika'da herkes için özgürlük ve adalet sözünü yerine getirmek için ısrar etti. Öyle bir plan yaptı ki, tüm Amerikalılar bizim potansiyelimizi yerine getirmek için düşünmüş olacaktı. Malcolm, hem Afro Amerikalıları ırk ayrımına karşı korumak için 'ayağa kalkın' dedi aynı zamanda beyaz üstünlüğüne ve onlara verilmiş haklara karşı mücadele etti. Aynı zamanda Afrika gibi bir diasporayı uluslararası bağımsızlık örgütü ile birleştirdi. Onun kişisel fedakarlığı sadece Amerikalılar tarafından takdir edilmemiştir, aynı zamanda dünya toplumu da bunu takdir etmiştir. Katkısının büyüklüğü dünya tarihinde görmezden gelinmemelidir. Bence Malcolm X'in zamanın ötesinde biri olarak takdir edilmesi gerekirdi. Birçok öngörüsü gerçekleşmiştir. Tarihte ABD'de İslam'ın büyümesinden sorumlu, bunu sağlayan en önemli Amerikalı Müslüman olarak yer almıştır

"KENDİSİNİ DEVLET DÜŞMANI İLAN ETMİŞLERDİBabasının tüm tehditlere karşı taviz vermemesinden dolayı minnettar olduğunu dile getiren Shabazz, "Shabazz isminin pek çok anlamı vardır. Kartal, şahin ve en büyük anlamlarından bir tanesi kadirdir. Bazıları için kadir kelimesi büyüklük anlamlarına da gelir ancak Malcolm, kadir ismini çok farklı bir şekilde ele aldı. Evet güçlüydü, enerji doluydu, samimiydi, ikondu ama aynı zamanda bir insandı. Babam bir hümanistti. Kendisi insanların ferahlık ve refahına adamıştı. Herkes için insan haklarını savunuyordu ve tüm insanların oldukları gibi sahiplenmesi gerektiğini düşünüyordu. Onun amacı diğerleri için de hizmet etmek ve organizasyonun misyonunun insanları gerçek bir şekilde güçlendirmek olduğunu düşünüyordu. Bu organizasyonu sıfırdan kurmasına rağmen, her bir hedefteki başarısına rağmen organizasyon Malcolm'u kendisinden uzaklaştırdı. Bugüne kadar hayatında gerçekleştirdiği tüm işlere rağmen kendisinin terk edilmiş ve korunmamış olduğuna inanamıyorum. Dünyaya karşı cesur bir yüz takındı. Herkes için özgürlük yolunda gayretlerine devam etti. Bu sırada liderler ve Birleşmiş Milletlerdeki Ajanslar onun yok edilmesine karar vermişlerdi. Kabe'de zemzemden içip, Sefa ve Merve tepeleri arasında yürürken babamın tüm bu yapılan düşmanca saldırılara ve hükümetin ona karşı yaptığı tehditlere karşı hiçbir şekilde taviz vermemesinden dolayı minnettarım. Çünkü kendisini devlet düşmanı ilan etmişlerdi" dedi. BİR BAŞKASININ 'İSLAM BUDUR' DEMESİNİ KABUL EDEMEYİZAçılış konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Shabazz, artan İslamofobiyle ilgili bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Burada hikayenin kim kontrol ediyor olması önemli. Kendi kimliğimizi başkasının anlatmasını beklememeliyiz, bu sorumluluğu biz almalıyız. Böylece çocuklarımızın uygun gelişimi için gerekli olur. Babam derdi ki, 'Bizim tarihimiz var, herkesin bir tarihi var, biz bunu kontrol etmeliyiz. Hikayenin anlatıcısı biz olmalıyız. Oturup bir başkasının anlatmasını, 'İslam budur' demesini kabul etmemeliyiz. Biz bu anlatımın kontrolünü ele almalıyız ve barış, sevgi, politika, her yerde, her şeyde güzellikleri göstermeliyiz. Aynı zamanda herhangi bir kişinin karşılaştığı zorluklar mesela Afrika'nın zorlukları, kadınların ya da ırk, cinsiyet gibi konularda karşılaştığı zorluklar bir araya gelmeden çözülmez." "MALCOLM'U KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BULMAK, ONUN KİM OLDUĞUNU BİZE GÖSTERECEKİnternet dizi platformu olan Netflix'te Malcom X'in suikastine dair yayımlanan belgeselin ardından Manhattan bölge savcısının suikastla ilgili dosyayı tekrar açacağı hakkında sorulan soruya ise Shabazz," Karartmaya ne kadar çalışırsanız çalışın, gerçekler, her zaman ortaya çıkar. Manhattan Savcılık Ofisi'nin bu vakayı yeniden açmasından dolayı çok mutluyum çünkü bu, Malcom'un doğru doğasını, gerçek özünü gösterecek. Çünkü onun hakkında yazılanlar doğru değildi. Nazik bir insandı, Allah'a tümüyle hizmet ediyordu, dürüstlüğünden asla taviz vermemişti. Yeni bir şey bulunacaktır. Çünkü ufak bir organizasyon güya kıskanıp öldürmüş, diyorlar. Malcolm onlar için çok ciddi bir tehditti, sistem için. O yüzden onu gerçekten kimin öldürdüğünü bulmak bize Malcolm'un gerçekten kim olduğunu gösterecek ve onun ardından yazılan retoriğin doğru olup olmadığını gösterecekö yanıtını verdi. Konferans sonrası Shabazz'a plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul