Malatya protokolü, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile...

Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında birlik ve beraberliğin pekiştirdiği manevi zenginliklerle dolu bir Ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında bayramların geldiğini dile getiren Baruş, "Bayramlar; insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının içtenlikle dile getirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile bakma tevazuunu gösterdiği müstesna günlerdir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmet Çakır, mesajında bayramların hayatın getirdiği tüm zorluklara karşın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, ortak değerleri paylaşmanın en yoğun şekilde hissedildiği özel günler olduğunu bildirdi.

Milletvekili Öznur Çalık ise mesajında, bayramların sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, gönüllerin alındığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, paylaşma ve dayanışma duygularının toplumu kuşattığı özel zaman dilimleri olduğunu ifade etti.

Milletvekili Hakan Kahtalı da mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk geçireceklerini ve geçmiş yıllar da olduğu gibi hep birlikte camilerde saf tutamayacak, bayram ziyaretleri yapamayacaklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise mesajında Kovid-19 tedbirleri kapsamında birlik ve beraberlik içerisinde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını esnetmeden geçirilecek günlerin ardından sağlıklı ve güzel günlere kavuşulacağını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da bayram dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş