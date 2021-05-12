Malatya protokolü, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya protokolü, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Malatya protokolü, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile...

Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında birlik ve beraberliğin pekiştirdiği manevi zenginliklerle dolu bir Ramazan ayını daha idrak ederek bayrama kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında bayramların geldiğini dile getiren Baruş, "Bayramlar; insanı insan yapan değerlerin yoğun olarak yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının içtenlikle dile getirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörü ile bakma tevazuunu gösterdiği müstesna günlerdir." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahmet Çakır, mesajında bayramların hayatın getirdiği tüm zorluklara karşın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın, ortak değerleri paylaşmanın en yoğun şekilde hissedildiği özel günler olduğunu bildirdi.

Milletvekili Öznur Çalık ise mesajında, bayramların sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, gönüllerin alındığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, paylaşma ve dayanışma duygularının toplumu kuşattığı özel zaman dilimleri olduğunu ifade etti.

Milletvekili Hakan Kahtalı da mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk geçireceklerini ve geçmiş yıllar da olduğu gibi hep birlikte camilerde saf tutamayacak, bayram ziyaretleri yapamayacaklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise mesajında Kovid-19 tedbirleri kapsamında birlik ve beraberlik içerisinde, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını esnetmeden geçirilecek günlerin ardından sağlıklı ve güzel günlere kavuşulacağını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da bayram dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Ali Tandoğan Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Malatya protokolü, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 14:51:21. #1.15#

title