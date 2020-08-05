Malatya polisinden korona ile aktif mücadele Malatya'da pandemi sürecinde denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Malatya'da pandemi sürecinde denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadelede polis ekipleri de etkin görev alıyor. Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Covid-19 ile mücadele kapsamında kentte yapılan denetim ve uygulamalarda kurallara uymayan kişi ve işletmelere cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda kent merkezinde maske kullanımına dair yapılan denetimlerde toplam 164 kişiye maske takmamaktan idari işlem yapıldı.

Polis ekipleri ayrıca karantinada bulunan hastaların da denetimi kapsamında 293 adrese gitti. Yapılan ev denetimlerinde 28 adresin yanlış olduğu tespit edilirken 1 vakanın da hastaneye yatışının sağlandığı yine 4 şahsın ise adreste olmadığı belirlendi. Covid-19 denetimleri kapsamında yine kent merkezinde 67 market ve 59 iş yeri kontrol edilerek kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

Düğün salonlarında rutin denetimler yapılıyor

Yine 1 Temmuz'da açılan düğün salonlarında da aralıksız denetimlerini sürdüren polis ekipleri, düğün salonlarında temizlik kuralları, maske, sosyal mesafe, misafir girişlerinde ateş ölçümü ve el dezenfektanı gibi kurallara da uyulup uyulmadığını kontrol etti. Bu kapsamda 18 ayrı düğün salonunu denetleyen ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, sokak düğünleri ile ilgili de herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi. Pandemi sürecinde berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerini de denetleyen polis ekipleri, bu kapsamda toplam 30 iş yerini denetleyerek kurallara uyulduğunu tespit etti.

Şire Pazarı da denetleniyor

Kayısı sezonunun başlaması ile birlikte yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri olan Şire Pazarı'nda da Covid-19 denetimlerini arttıran polis ekipleri, burada da sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları sık sık uyarıyor.

Denetimler kapsamında semt pazarları da her gün denetlenerek, kurallara uyulup uyulmadığı noktasında uygulamalar gerçekleştiriliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA