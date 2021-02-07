Malatya'daki çevreyolunda 7 köprü tamamlandı
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Malatya'daki çevreyolunda 7 köprü tamamlandı

07.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:00
Malatya'daki çevreyolunda 7 köprü tamamlandı

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 53,5 kilometrelik kuzey çevreyolu güzergahındaki 7 köprünün tamamlandığını bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 53,5 kilometrelik kuzey çevreyolu güzergahındaki 7 köprünün tamamlandığını bildirdi.

Yapımı devam eden kuzey çevreyolundaki çalışmaları inceleyen Çalık, çevreyolunun sadece Malatya için değil doğu, kuzey ve güney illeri için önemli olduğuna işaret etti.

Malatya üzerinden Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'ya veya tersi istikamette giden herkese yolun hizmet vereceğine işaret eden Çalık, 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Çevreyolu'nun Darende Gölbaşı kavşağından başlayarak Pütürge yol ayırımından Malatya-Elazığ yoluna bağlandığını aktardı.

Milletvekili Çalık, güzergah üzerindeki 7 köprünün yapımının tamamlandığını, bölünmüş ve bağlantı yol ve kamulaştırma çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "53,5 kilometrelik çevreyolunun tamamlanmasıyla turizm ve ticaret merkezlerine hızlı, güvenli ve konforlu trafik akışı sağlanacak. Şehir için trafik yoğunluğu ve beklemelerin ortadan kalkmasıyla araçların çevreye bıraktıkları egzoz emisyonları da önemli ölçüde azalacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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