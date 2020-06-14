Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da silahlı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
14.06.2020 19:38 | Son Güncelleme: 14.06.2020 20:07

Malatya'da silahlı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibaba Mezarlığı mevkisinde M.U. ile N.A. arasında çıkan kavgada M.U. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yüz ve göğüs kısmına saçma isabet eden N.A. yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.

Polisin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu tahkikat devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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