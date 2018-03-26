Malatya'da Pkk/kck Operasyonunda 1 Tutuklama

Malatya'da Pkk/kck Operasyonunda 1 Tutuklama

MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Malatya'da Pkk/kck Operasyonunda 1 Tutuklama

MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü bahanesiyle kentin bazı yerlerine örgütü destekleyen yazılar yazanlara yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan H.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu. - Malatya

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