Malatya'da 1 mahallede karantina kaldırıldı Malatya'nın Arguvan İlçesi Göçeruşağı Mahallesinde uygulanan karantina kaldırıldı.

Malatya'nın Arguvan İlçesi Göçeruşağı Mahallesinde uygulanan karantina kaldırıldı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Arguvan İlçesi Göçeruşağı Mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11 Mayıs 2020 tarihinde alınan karantina kararının, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde Göçeruşağı Mahallesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 08: 00'den itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA