Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Bursa'da

Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, "Türkiye Cumhuriyetinin son dönemde gerçekleştirdiği muazzam ekonomik gelişme ve ekonomik başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), kasım ayı meclis toplantısına katılan Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, burada yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için her yıl önemli adımlar atıldığını ifade eden İvanov, "İki ülke için hem siyaset hem de güvenlik açısından en zor 2 yıl olan 2015 ile 2017 yılları arasında ticaret hacmimizi 63 milyon dolar artırmayı başardık. Yani 393 milyon dolardan 456 milyon dolara çıkardık." diye konuştu.

İvanov, iki ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili ciddi ilerlemeler kaydedildiğini belirterek şöyle devam etti:

"2012 yılında yapılan zirvede ikili ilişkilerimizi değerlendirdik ve ilişkilerimizin siyasi anlamda çok çok iyi düzeyde olduğuna şahitlik ettik. Fakat eksik olan bir şey vardı. Siyasi ilişkilerimiz çok iyi olsa da ekonomik ilişkiler ciddi manada eksiklik gösteriyordu. Bu nedenle beraberce ortak bir hedef belirledik. Ticari ilişkilerimizin boyutunun 1 milyar dolara çıkmasını planlamıştık. Bu toplantının üzerinden 6 yıl geçti. Bu 6 yıl içinde hem Makedonya Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi ve sayısız siyasi ve güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde hem illegal göç hem de terör saldırıları gibi çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldık. Fakat böylesine ciddi tehlikeler bile bizim kurumlarımızı ve iş dünyamızın temsilcilerini ortak hedefe ulaşma yönündeki kararlılığından geri çevirmedi."

TİKA'nın Makedonya'daki faaliyetlerine değinen İvanov, TİKA'nın Makedonya'da 650 projeyi hayata geçirdiğini, bu projelerin toplam tutarının 116 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Makedonya Cumhuriyeti'nin, iş adamları için büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğunu dile getiren İvanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde geçekleştirdiği muazzam ekonomik gelişme ve ekonomik başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Makedonya Cumhuriyeti de iş insanları için çok büyük fırsatlar sunan bir ülkedir. Sizlerin Rumelili ailelerin torunları, çocukları olarak daha büyük bir sorumluluk altında olduğunuza inanıyor ve düşünüyorum. Sizler Rumeli'ye daha doğrusu Makedonya'ya yatırım yapmalısınız. Bununla ilgili ciddi sorumluluğunuz var. Çünkü Makedonya, Osmanlı mirası olan ortak yaşamı ve farklılıklara saygı duymayı hala yaşatan tek Balkan ülkesidir."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Gyorge İvanov'u Bursa'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Burkay, İvanov'a tablo hediye etti.