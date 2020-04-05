Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için "ümitçi" atamış
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Konya, Güncel

Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için "ümitçi" atamış

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski astsubay, örgütle irtibatını kesen askerlerin yeniden kazanılması için "mahrem...

05.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:06
Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski astsubay, örgütle irtibatını kesen askerlerin yeniden kazanılması için "mahrem abi" tarafından "ümitçi" olarak görevlendirildiğini anlattı.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.S, örgütle 2008'de lise son sınıfta tanıştığını, üniversiteyi kazanmasına rağmen örgüt abilerinin yönlendirmesiyle kayıt yaptırmayarak askeri okulların sınavına başvurduğunu belirtti.

Aldığı puanla Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını kaydeden A.S, "Okuldan 2010 yılında mezun olmamın ardından 2016 yılına kadar Ankara'da görev yaptım. Bir yıl sonra Kayseri'ye atamam yapıldı." dedi.

İtirafçı A.S, Ankara'da göreve başladığı yıllarda "Cengiz" kod adlı mahrem abi M.Ö. ile tedbir kuralları çerçevesinde görüşmeleri sürdürdüğünü, bir süre sonra da "Mehmet" kod adlı mahrem abi M.S.A'ya devredildiğini, yaklaşık bir yıl boyunca bu kişiyle görüştüğünü beyan etti.

Mahrem abi tarafından "ümitçi" görevi verilmiş

Ankara'da görev yaptığı komutanlıktaki ilgili kısımda çalışmaya başlamasının ardından "Levent" kod adlı mahrem abi M.Y'nin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan A.S, şunları kaydetti:

"Beni Suriye ile ilgili kısma, H.K'yi Rusça ile ilgili kısma, M.M.Ç'yi de iç telsiz dinleme kısmına görevlendirdiler. Bu görev sonrası herkes görevlendirdikleri kısımların bulunduğu odalarda çalışmaya başladı. Bu arkadaşların o dönem bu yapılanma ile bir bağlantılarının bulunup bulunmadığını bilmiyordum ancak 2014 yılında 'Levent' kod adlı mahrem abi M.Y, görüşmemizde 'H.K. ile M.M.Ç'nin örgütten koptuklarını', yapılanma içinde 'ümit' olarak adlandırılan kişiler olduğunu, benden bu arkadaşlara yakın olmamı söylemişti."

A.S, örgütle bağlantısı zayıflayan kişilerle bir süre ilgilendiğini belirtti.

İtirafçı A.S, 2012 yılında okuldan devresi E.B. ile eve çıkmak için mahrem abi M.Y'den izin aldığını, kendisinin de buna izin verdiğini söyledi.

Bir sonraki hafta mahrem abiyle görüşmeye gittiğinde devresi E.B'yi de aynı evde gördüğünü iddia eden A.S, "Mahrem abinin kaldığı evde, mesai arkadaşlarım E.B. ile M.M'yi görünce çok şaşırdım çünkü bu arkadaşların abilerle görüşme yaptıklarından o güne kadar haberim yoktu. Bundan sonraki görüşmelerimizi üçümüz yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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