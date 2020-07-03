Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal nereli, kaç yaşında? Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilen Mahmut Tanal, Şanlıurfalı'dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamlayarak, serbest avukatlık yapmıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği gibi kuruluşlarda yer aldı.

Mahmut Tanal 24, 25, 26. dönemlerde milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Üyeliği ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevlerini yerine getirdi. Mahmut Tanal hayatı haberimizde.

MAHMUT TANAL KİMDİR?

Siyasetçi Tanal, 1961 yılında Mustafa ve Keziban çiftinin oğlu olarak Şanlıurfa Hilvan'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olan Mahmut Tanal, TBB Delegelik görevini yerine getirdi. Serbest avukat olarak çalışmalar da yürüttü ve Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği, Türk Hukuk Kurumu Derneği, Tüketiciyi Koruma Derneği üyeliklerinde bulundu.

24, 25 ve 26. Dönemde CHP'den İstanbul Milletvekili seçilen CHP'li Tanal, Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma Komisyonu Üyeliği ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, bekâr ve 2 çocuk babasıdır.