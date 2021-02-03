AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Ayaz yeniden seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Ayaz yeniden seçildi

03.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:08
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Ayaz yeniden seçildi

IĞDIR'da 7'incisi yapılan AK Parti İl Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden seçildi.

IĞDIR'da 7'incisi yapılan AK Parti İl Başkanlığı kongresinde mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden seçildi. 

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Mahmut Gürcan, Ankara Milletvekili Mahmut Sami Mallı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Van Milletvekili İrfan Kartal ve partililer katıldı. Kongrede partililere hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Siyaset millet iradesini sandıktan alır ve devlet iradesine yansıtır. Miller iradesi tek egemen iradedir. Biz bu siyaseti kendi irademize ve millet iradesine sahip çıkmak adına yapıyorsak o halde iradesine sahip çıkmayanlara, iradesi olmayanlara, kendi iradesiyle hareket etmeyenlere, millet iradesine saygı duymayanlara siyasetçi diyebilir miyiz? Bugün bizim karşımızda siyaset yaptığını söyleyenler öncelikle şunu bilmeliler; siyaset meşru bir zemine yapılır. Yani siyaset yapan kişi devleti, devletin kurallarını, anayasayı, seçilmiş hükümeti meşru görmek durumundadır. Valiye, kaymakama militan diyen, hakime, savcıya satılmış diyen, gazeteciye yandaş diyen, sanatçıya hakaret eden, öğretmene, çiftçiye hakaret eden, anayasayı, Cumhurbaşkanını gayri meşru ilan eden bir anlayışın sahiplerine siyaset yapıyorlar, siyasetçi diyemeyiz" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla konuştuğu genel kurulda, il başkanlığına mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden seçildi. 


AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Ayaz yeniden seçildi
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Ayaz yeniden seçildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Sezen Aksu Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Otomobil Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na Ayaz yeniden seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 19:08:52. #1.14#
title