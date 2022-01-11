VAKALARI DÜŞÜRMEK İSTEYEN ESNAF, DÜKKANLARINI 5 GÜN KAPATMA KARARI ALDI

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesine bağlı 1100 nüfuslu Kaymaz Mahallesi'nde kıraathane sahipleri, mahallede artan vakaları düşürmek amacıyla dükkanlarını 5 gün kapatma kararı aldı. İşyerlerinin camlarına 'Artan Covid-19 vakalarını düşürmek amacıyla 5 gün süreyle kapalıdır' yazısı asıldı. Mahalle Muhtarı Bayram Canıgür, kararın mahalle halkı ve kıraathane sahipleriyle birlikte ortak alındığını ifade ederek, 'Bütün bulaşıcılık kıraathanelerde. Kış günü herkes kıraathanelerde oturuyor. Mahallemizi ve insanları korumak amacı ile Kaymaz halkı ile bu kararı aldık' dedi.

Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde artan koronavirüs vakaları halkı tedirgin etti. Her gün 15 kadar vaka ise PCR testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alındı. Muhtarlık ve kıraathane esnafı mahalledeki koronavirüs vakalarını düşürmek amacıyla bir araya gelerek işletmelerini 5 günlüğüne kapatma kararı aldı. Karar, mahalle muhtarı Bayram Canıgür tarafından hoparlörlerden mahalle halkına duyuruldu. Kapatılacak olan 5 kıraathanenin camlarına ise Artan Covid-19 vakalarını düşürmek amacıyla 5 gün süreyle kapalıdır? yazısı asıldı.

Kaymaz Mahalle Muhtarı Bayram Canıgür, toplum sağlığını düşündükleri ve bulaşıyı azalmak için böyle bir karar aldıklarını söyledi. Beş gün boyunca kıraathanelerin kapalı kalacağını ve bunun teması azaltarak vaka düşüşüne katkı sağlayacağını belirten muhtar Canıgür, 'Bu kararı bu sabah aldık. Mahallemizdeki Covid-19 vakalarının artması sonucu günlük 10-15 vakaya çıkmaya başladı. Kahveci esnaflarımızla birlikte, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda kıraathaneleri kapatma kararı aldık. Burası ufak yer. Bütün bulaşıcılık kıraathanelerde. Kış günü herkes kıraathanelerde oturuyor. Mahallemizi ve insanları korumak amacı ile Kaymaz halkı ile bu kararı aldık. Böyle bir karar alacağımızı Sivrihisar'daki resmi makamlara da bildirdik. Yarından itibaren, Pazartesi gününe kadar 5 gün kapatacağız. En azından bulaşıcılığı biraz daha azaltabilir miyiz çabası içindeyiz' dedi.

Mahallede kıraathane işleten Cafer Ercan de halkın sağlığını düşündükleri için dükkanlarını kapatacaklarını belirterek, 'Kahveci arkadaşlarla ortak kapatma karar aldık. Yarın sabah kısmetse açmayacağız. Pazartesiye kadar kapatacağız. Hastalık yine yaygın olursa, bir hafta daha sürdüreceğiz. Kapatmamız için kimse baskı yapmadı. Bu hastalığı önlemek maksadıyla, yayılmasın diye böyle bir karar aldık. Muhtarımıza biz söyledik. 'Muhtarım, müsaade edersen biz kahvehaneleri kapatalım hastalık yayılmasın' dedik. Muhtar da onay verdi. Herkes memnun yani kapatmamızdan? şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Ayhan Özçeri de kararı desteklerini söyledi. Kıraathane sahiplerinin aldığı kararı örnek bir davranış olduğunu ifade eden Özçeri, 'Halk olarak destekliyoruz. Neden' Sağlığımızı düşünüyoruz. Biz bunu yaparken millet hasta olmasın diye yapıyoruz. Normal, uygundur yani? dedi.

ESKİŞEHİR İLK SIRADA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı 100 bin kişide 427,42 seviyesinden 398,5 artışla 825,92'ye yükseldi. Ayrıca, Eskişehir vaka oranı en çok artan iller arasında ilk sırada yer aldı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında ise Eskişehir'in tamamı 'çok yüksek risk' anlamına gelen 'kırmızı' renkle gösteriliyor.