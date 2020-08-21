"Mahalle Denetim Ekipleri" toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı Karabük'te, "Mahalle Denetim Ekipleri" toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük'te, "Mahalle Denetim Ekipleri" toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Gürel, toplantıda, "Mahalle Denetim Ekipleri" görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası veya temaslı olması nedeniyle evde karantina altında olmasına rağmen dışarı çıkabildiğini belirten Gürel, "Onların önüne geçmek adına denetim ekiplerini kurduk. Bu salgının önüne geçmek için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Ekiplerimiz mahallelerini denetleyecek, gördükleri kural dışılıkları kurduğumuz '0 370 424 70 70' numaralı çağrı merkezimize bildirecek ve ekiplerimiz cezai işlemleri uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Barboros Baran, mahalle ve köy muhtarları ile din görevlileri katıldı.

Kaynak: AA