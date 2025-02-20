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Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru

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VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Güneş, son olarak kareli eteğiyle çektiği ayna pozlarıyla büyük beğeni topladı.

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, ayna pozlarıyla dikkat çekti. Kareli eteğiyle lise günlerine dönen Güneş'in pozlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Güzelliğiyle büyük beğeni toplayan ünlü voleybolcu Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Güneş'in 4 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

"KIYAFET KONTROLÜ"

Güneş, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğrafları paylaştı. Başarılı isim, yayımladığı fotoğraflara "Kıyafet kontrolü" notunu düştü.

Zehra Güneş'in pozlarına binlerce yorum ve beğeni geldi.

İşte ünlü voleybolcunun pozları...

Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru

Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru

Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru

Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru

Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru

Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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