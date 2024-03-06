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Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

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Acun Ilıcalı, kızı Yasemin'in Yunus Emre'nin cezasının affedilmesi için yalvarmasını reddettiğini açıkladı. Yasemin ise babasının kararına üzüldüğünü belirtti.

"YASEMİN'İ HİÇ KIRMAMIŞ OLABİLİRİM, SIKINTILI DAKİKALAR YAŞADIM"

Konseyde Kırmızı takımla konuşan Acun Ilıcalı, "Dün kızım Yasemin benimleydi. 'Baba Yunus Emre'nin bir cezasını lütfen affet' dedi, ancak ben de ona yaşı küçük ama yani sonuç itibarıyla bir hayat dersi vermek zorunda kaldım.

Yasemin istiyor diye biz Yunus Emre'nin cezasını azaltamıyoruz. O yüzden Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım, Yasemin de gerçekten çok üzüldü. Israr da etti olay 'baba lütfenlere' döndü.

Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum belki de hiç kırmamış olabilir sıkıntılı dakikalar yaşadım" dedi.

Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

"ÖZÜR DİLERİM, YEMEK ÇALARKEN YAKALANDIM"

Yasemin Ilıcalı'nın isteğine çok şaşıran Yunus Emre ise "Çok özür dilerim, ben bu cezayı hak ettim Yasemin. Düşünmesi bile yeter.

Çok ceza yediğimden dolayı yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bırakacak şekilde olduğu için bu cezayı yedim" karşılığını verdi.

Yasemin Ilıcalı, Yunus Emre'nin cezasının kaldırılması için babasına yalvardı! Acun, teklifi reddetti

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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