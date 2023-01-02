ÜNLÜLERDEN YENİ YIL PAYLAŞIMLARI!

2023 herkes için yeni bir başlangıç, yeni bir umut... Sanat ve eğlence dünyasının tanınan isimleri de yeni yıla girerken duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin 2023 mesaj ve fotoğrafları...

Ediz Hun : Sevgili eşim Berna ile 50. yılımız. Herkese nasip olmasını diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

Özge Gürel : Ne güzeldin 2022, teşekkür ederim. Hepimiz için umutla, sağlıkla, aşkla gel 2023. Mutlu seneler.

Mustafa Sandal : Hayata hep aşkla, sevgiyle, umut ve heyecanla bakmanız dileğiyle.

Tıpkı bizim gibi. Mutlu seneler, sizi çok seviyoruz.

Engin Altan Düzyatan : Herkese sevdikleriyle, sağlıklı, mutlu, hayallerinden en az birini gerçekleştirebildiği bir yıl dilerim.

Tolgahan Sayışman: 2022 yılına teşekkür ederim.

Çok güzel, çok özel anlar ve anılar ile bana hayatın tüm acımasız yanlarını gösterdiği, eş dost çevre adı altında yanımda gibi gözüken kalabalığın içinde kimlerin gerçekten dost olduğunu, kimlerin maddi manevi değerler anlamında 3 kuruş fazlası için insanlıktan çıkabildiğini, kimlerin yarınlara atılacak emin adımlarda yanımda olması ve kimlerin yargılarını karartan korku bulutlarını dağıtmam gerektiğini bana öğrettiği için çok teşekkür ederim.

Evet kısacası 2023 benim için yeni bir doğum günü; beni tanıyan ya da tanıdığını düşünen herkes için biraz süpriz dolu bir başlangıç.

İyi niyetini kaybetmemiş tüm insanların yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım. Mutlu yıllar.

Ümit Erdim: Erdim ailesi mutlu yıllar diler.

Doğa Rutkay Kamal: İyi ki gelmiş 2023 diyebilmek istiyorum!

Hepimize, ülkemize, dünyamıza, yavrularımıza, hayvanlarımıza, doğamıza, özgürlüğümüze, umutlarımıza, hak ettiğimiz müjdeli haberlerimize ışık olsun bu yıl!

Tanıdık tanımadık herkese en içten dileklerimizle sarılıyoruz! Kalbimizde dualarımızdasınız!

Pınar Deniz: Mutlu yıllar. Mutlu bir yıl olsun. Venedik…

Güzide Duran: Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yıl diliyoruz. Güzel haberler alacağımız ve bereketin bol olacağı yıl olsun.

Nur Fettahoğlu: Kattığın, aldığın, yok saydığın, var ettiğin, zaman zaman gözyaşlı çokça kahkahalı sayısız duygu seliyle birlikte uğurluyoruz Aşkla huzurla hoş gel 2023….

Yasemin Şefkatli: 2023 aşkla gel.