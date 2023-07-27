Ünlü Şarkıcı Sinead O'Connor Hayatını Kaybetti

İrlandalı dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti. O'Connor'un ölüm nedeni açıklanmadı. Dört çocuk annesi Sinead O'Connor, intihar eğilimi nedeniyle bir hastanede gözetim altında tutulan 17 yaşındaki oğlu Shane'in hastaneden kaçtıktan sonra Ocak 2022'de intihar etmesinden 18 ay sonra yaşamını yitirdi.

2018 yılında Müslüman olan ve adını Shuhada Sadaqat olarak değiştiren müzisyen, son tweetinde Shane'in bir fotoğrafını paylaşmış ve "O zamandan beri ölümsüz gece yaratığı olarak yaşıyorum. O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı" ifadelerini kullanmıştı.

8 Aralık 1966'da Dublin'de Sinéad Marie Bernadette O'Connor olarak dünyaya gelen O'Connor, 1980'lerin sonlarında ilk albümü The Lion and the Cobra ile ün kazandı ve 1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde etti.

1990 yılında Prince'in sözlerini yazdığı Nothing Compares 2 U adlı şarkının muazzam yorumuyla yıkıp geçti, dünya çapında ses getirdi. O'Connor politik kimliğini sanatıyla birlikte ön plana çıkararak sık sık kadın hakları, savaş, çocuk istismarı gibi konularda görüşlerini dile getirdi.

1992 yılında Papa II. Jean Paul'ün Katolik kilisesindeki cinsel tacize sessiz kalmasını protesto için Papa'nın fotoğrafını televizyon kameralarının önünde yırtmasıyla da olay olmuştu.

Sanatıyla, tavrıyla, duruşuyla son dönemin en özel isimlerinden biriydi.

Oğlunun ölümüyle sarsılan, sonra Müslüman olan sanatçı son Tweet'inde oğlu Shane'in bir fotoğrafını paylaşmış ve "O zamandan beri ölümsüz bir gece yaratığı olarak yaşıyorum.

O benim hayatımın anlamı, ruhumun ışığıydı" ifadelerini paylaşmıştı.