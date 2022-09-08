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Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı

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Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar. Emine ve Ramazan Atak'ın oğulları Kadirhan'ın sünnet töreni büyük davetli katılımı ile gerçekleşti.

Ada Düğün Salonunda düzenlenen sünnet düğününde Atak ailesinin dostları ve sevenleri onları yalnız bırakmadı. Yöre sanatçısı Erdal Altınbay birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği sünnet merasimine çok sayıda davetli katıldı.

Ada düğün salonunda eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Tavşanlı Kütahya Magazin Haberler

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