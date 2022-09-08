Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı Magazin Haberleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir tekstil firması çalışanları arkadaşlarının oğlunun sünnet merasiminde yalnız bırakmadılar. Emine ve Ramazan Atak'ın oğulları Kadirhan'ın sünnet töreni büyük davetli katılımı ile gerçekleşti. Ada Düğün Salonunda düzenlenen sünnet düğününde Atak ailesinin dostları ve sevenleri onları yalnız bırakmadı. Yöre sanatçısı Erdal Altınbay birbirinden güzel eserlerini seslendirdiği sünnet merasimine çok sayıda davetli katıldı. Ada düğün salonunda eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin Tavşanlı Kütahya Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Tekstil çalışanları arkadaşlarını yalnız bırakmadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.