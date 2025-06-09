Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
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Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi
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Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan milli atlet Nagihan Karadere, yaz sezonunu Marmaris'te açtı. Arkadaşlarıyla çıktığı mavi turda güneşin ve denizin tadını çıkaran Karadere, teknede güneş banyosu yaparken verdiği cesur pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır aksatmadan sürdürdüğü spor rutini sayesinde koruduğu fit vücuduyla övgü toplayan başarılı sporcu, yeniden yarışmaya göz kırptı.

Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran milli atlet Nagihan Karadere, tatil sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'te mavi tura çıkan Karadere, sosyal medya hesabından paylaştığı tekne pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Sporcu kimliğiyle tanınan Karadere, yıllardır aksatmadan sürdürdüğü antrenmanların karşılığını adeta gözler önüne serdi.

Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Güneşlenirken verdiği pozlarla fit vücudunu sergileyen ünlü isim, hayranlarından tam not aldı. Yazın enerjisini doyasıya yaşadığı görülen Karadere'nin, önümüzdeki sezon yeniden Survivor kadrosunda yer alacağı iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, formunun zirvesindeki görüntüsü bu ihtimali güçlendiriyor.

Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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