Teknede güneş banyosu! Nagihan Karadere yaza bomba gibi girdi

Survivor yarışmasıyla adını milyonlara duyuran milli atlet Nagihan Karadere, tatil sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte Marmaris'te mavi tura çıkan Karadere, sosyal medya hesabından paylaştığı tekne pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Sporcu kimliğiyle tanınan Karadere, yıllardır aksatmadan sürdürdüğü antrenmanların karşılığını adeta gözler önüne serdi.

Güneşlenirken verdiği pozlarla fit vücudunu sergileyen ünlü isim, hayranlarından tam not aldı. Yazın enerjisini doyasıya yaşadığı görülen Karadere'nin, önümüzdeki sezon yeniden Survivor kadrosunda yer alacağı iddiaları ise gündemdeki sıcaklığını koruyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, formunun zirvesindeki görüntüsü bu ihtimali güçlendiriyor.