Yalçın yaklaşan 14 Şubat sevgililer günü nedeniyle hediye alınmaması halinde eşlerin arasında boşanma sebebi sayılacağını ve bunla ilgili olarak mahkemenin emsal bir karar verdiğini söyledi.

Durak Medya'da yer alan habere göre sevgililer gününde hediye almamak boşanma sebebi sayılacak.

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile adını duyuran avukat Erkan Yalçın 14 Şubat sevgililer günü için uyarılarda bulundu. Yalçın, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin aldığı kararla sevgililer günü, evlilik yıl dönümü, doğum günü gibi özel günlerin hatırlanmaması ile düğün,konser, kokteyl gibi sosyal ortamlarda eşin sürekli yalnız bırakılmasını boşanma sebebi olarak kabul ettiğini söyledi.

Yalçın " Erkenden paylaşıyorum ki ülkemin güzel erkek ve kadınlarının boşanmaktan kurtarıyorum" dedi.