Serdar Ortaç'a Dava Açılıyor

Serdar Ortaç , Kadıköy'de düzenlenen Noah Festival'de önceden duyurulmasına rağmen sahneye çıkmamış avukatı da "Noah Fest ile anlaşmamız bulunmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Noah Festival'i düzenleyen Noah Entertainment şirketinin avukatı Nebahat Beren Büber ise yaptığı yazılı açıklamada Serdar Ortaç 'a bu konser için yüklü ödeme yapıldığını buna rağmen sahneye çıkmayıp aynı gün başka yerde konser veren Serdar Ortaç hakkında hukuki işlemleri başlayacaklarını açıkladı.

İşte o açıklama;

"Müvekkil şirket Noah Entertainment Menajerlik A.Ş. tarafından düzenlenen "NOAH FEST" kapsamındaki konserde 03 Eylül 2022 tarihinde sahne alması için Serdar ORTAÇ ile anlaşma yapılarak, tarafına yüklü miktarda ödemeler gerçekleştirilmiştir. Serdar ORTAÇ kendi sosyal medya hesaplarından da söz konusu konsere çıkacağı hususunda birçok paylaşım yaparak, tüm sevenlerine çağrıda bulunmuştur. Buna ilişkin her türlü belgeler ve kayıtlar mevcuttur. Fakat Serdar ORTAÇ konsere 2 gün kala hiçbir sebep göstermeksizin konsere çıkmayacağını bildirmiştir. Akabinde buna karşın yaptığımız araştırmada, tarafımıza bu hususu bildirmeden, söz konusu konserle aynı tarihte başka bir şehirde sahne aldığını gördük. Serdar ORTAÇ, son ana kadar bu bilgiyi paylaşmayarak başka tedbirler almamızın da önüne geçmiştir. Dürüst davranmayarak müvekkil şirketin prestijini zedelemiş, bilet alan dinleyicileri mağdur etmiştir. Keza müvekkil şirket, yapılan konser anlaşmasına güvenerek ilgili konser alanını ayarlamış, ödemeler yapmış ve bilet satım işlemlerine başlamış, reklamlar, tanıtımlar vs. yapmıştır. Söz konusu anlaşmaya uymayan sanatçıya karşı hukuki süreç başlatılacaktır."